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Цены на самый дорогой iPhone резко упали в России

Василиса Морозова
20:23 25.01.2018
В России зафиксировали резкое снижение цен на самый дорогой iPhone, вышедший в 2017 году.
Цены на самый дорогой iPhone резко упали в России
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS / Globallookpress

Флагманский смартфон iPhone X на 256 ГБ резко подешевел на российском рынке спустя всего лишь два месяца со дня продаж. Об этом сообщает портал Hi-tech Mail.ru.

Смартфон, продажи которого начались в РФ 3 ноября 2017 года, подешевел на 15%. Раньше iPhone X можно было приобрести по цене от 92 тыс. рублей, а у перекупщиков – от 150 тыс. рублей. Сейчас флагманский «яблочный» смартфон стоит около 80 тыс. рублей.

Напомним, компания Apple при создании нового смартфона отказалась от фирменной кнопки Home, ее заменили жесты. Вместо сканера отпечатков пальцев появился Face ID. Также новейший iPhone стал первым смартфоном компании с безрамочным экраном. 

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