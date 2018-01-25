В Сочи медики выбросили лежачего пациента у гаражей

Сотрудники одной из больниц города Сочи вывезли тяжелобольного пациента на коляске на улицу и оставили за гаражами.

Кадры, снятые камерами наблюдения, публикует паблик «Типичный Краснодар». На записи видно, как две женщины в белых халатах и масках вывозят на каталке молодого человека в сторону гаражей, выгружают его там и возвращаются обратно, забрав коляску с собой.

На возмущение прохожих, медсестры якобы ответили: «Заберите его, он нам не нужен». Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Полицейские вызвали скорую, и больного доставили обратно.

По данным сайта «Комсомольской правды», Минздрав Кубани по факту случившегося проводит служебную проверку.