На Москву надвигается циклонический вихрь: усилится ветер, а снег станет интенсивнее

На Москву ближайшие три дня будет влиять циклонический вихрь из Атлантики, в связи с чем усилится ветер и снег, об этом рассказал сайту ТРК «Звезда» ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«К вечеру 25 января небо затянуло плотная облачность, это проявления циклонического вихря из Атлантики, который приближается с Запада. Он будет формировать погоду в Москве 3-4 дня», - отметил специалист.

По его словам, в пятницу, 26 января, в Москве погода будет облачная, пройдет небольшой снег и усилится ветер. Температура воздуха будет колебаться от -4 до -6. В субботу влияние циклона ослабеет, но будет по-прежнему ветрено.

«В воскресенье начнут поступать влажные согретые воздушные массы, снег станет более интенсивным, будет по-прежнему ветрено, около 2 – 4 градусов мороза», - добавил Леус.

В понедельник потеплеет до 0 - -2, во вторник станет еще теплее, столбики термометров покажут около ноля градусов.