Германия перестала поставлять оружие Турции из-за операции в Африне

Правительство Германии временно приостановило экспорт вооружения в Турцию из-за операции против курдских формирований в Африне, пишет Spiegel со ссылкой на министра иностранных дел Зигмара Габриэля.

По его словам, Берлин не будет размораживать поставки оружия и военной техники, в том числе танков Leopard, до формирования нового кабинета министров. Габриэль добавил, что Германия не должна сейчас поставлять вооружение в регионы, где проходят военные операции.

«Федеральное правительство обеспокоено военным конфликтом на севере Сирии», - приводит издание заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства.

20 января Анкара начала масштабную войсковую операцию «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии, направленную против курдов. Союзниками Турции выступили бойцы «Сирийской свободной армии». Сирийские власти осудили действия Анкары, обвинив ее в поддержке терроризма.