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Невосполнимая утрата: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сенчиной

Лина Давыдова
18:29 25.01.2018
Владимир Путин принес соболезнования супругу Людмилы Сенчиной Владимиру Андрееву.
Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин выразил соболезнования супругу народной артистки России Людмилы Сенчиной, которая умерла 25 января в возрасте 67 лет. Телеграмма, адресованная Владимиру Андрееву, размещена на сайте пресс-службы президента РФ.

«Уважаемый Владимир Петрович, с глубоким прискорбием узнал о кончине Вашей супруги – Людмилы Петровны Сенчиной. Ее уход – большая, невосполнимая утрата для музыкального искусства, для всей отечественной культуры», – говорится в письме.

Глава государства также отметил, что Сенчину «любили за удивительный по красоте голос, искреннюю неповторимую манеру исполнения, за доброе, уважительное отношение к своим слушателям».

«Светлая память о народной артистке России Людмиле Сенчиной навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей, всех почитателей ее яркого и щедрого дарования», – написал российский лидер.

Людмила Сенчина скончалась утром 25 января в одной из больниц Санкт-Петербурга. В последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.

Сенчина приобрела широкую известность после того, как исполнила песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

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