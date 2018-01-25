Невосполнимая утрата: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сенчиной

Владимир Путин выразил соболезнования супругу народной артистки России Людмилы Сенчиной, которая умерла 25 января в возрасте 67 лет. Телеграмма, адресованная Владимиру Андрееву, размещена на сайте пресс-службы президента РФ.

«Уважаемый Владимир Петрович, с глубоким прискорбием узнал о кончине Вашей супруги – Людмилы Петровны Сенчиной. Ее уход – большая, невосполнимая утрата для музыкального искусства, для всей отечественной культуры», – говорится в письме.

Глава государства также отметил, что Сенчину «любили за удивительный по красоте голос, искреннюю неповторимую манеру исполнения, за доброе, уважительное отношение к своим слушателям».

«Светлая память о народной артистке России Людмиле Сенчиной навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей, всех почитателей ее яркого и щедрого дарования», – написал российский лидер.

Людмила Сенчина скончалась утром 25 января в одной из больниц Санкт-Петербурга. В последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.

Сенчина приобрела широкую известность после того, как исполнила песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».