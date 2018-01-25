Трассу в США засыпало долларами после тройного ДТП: видео

В американском штате Иллинойс автомобиль Ford, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии купюры рассыпались по трассе, ее пришлось перекрыть, что привело к большой пробке.

По данным издания United Press International, водитель машины превысил скорость, не справился с управлением и врезался в отбойник. После этого он столкнулся с другим автомобилем, а затем третья машина, пытаясь избежать столкновения, тоже въехала в заграждение. Никто из участников аварии не пострадал.

Разбросанные по проезжей части деньги собирали около часа.