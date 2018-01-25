Путин призвал студентов не бояться ошибок

Президент России Владимир Путин выступил на Всероссийском образовательном форуме студенческих клубов «Вместе вперед» в Казани.

«Вы люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии», – обратился Путин к студентам.

Глава государства также призвал новое поколение не бояться ошибок и стараться всегда преодолевать сложности на своем пути.

«Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны, и тогда вы, безусловно, будете счастливым успешным поколением – я искренне вам этого желаю», – добавил президент.

Сегодня в России отмечают Татьянин день. Святая Татьяна считается покровительницей студентов.