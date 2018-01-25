Три человека пострадали при пожаре в московском районе Солнцево

В московском районе Солнцево загорелась квартира, расположенная на седьмом этаже многоэтажного жилого дома. Кадры с места ЧП публикуют в Сети очевидцы.

Пожар произошел в 27-м доме на улице 50-летия Октября. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные службы и медики. Площадь возгорания составляет около 40 квадратных метров.

Пожарники спасли трех человек, среди них двое детей, их передали врачам. Еще около 15 человек были эвакуированы из здания в целях безопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

О причинах возгорания не сообщается. В настоящее время пожар локализован.