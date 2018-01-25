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Порошенко в Давосе порекомендовал русскоязычной журналистке «снять вышиванку»

Лина Давыдова
17:30 25.01.2018
Журналистка спросила у украинского лидера, зачем он принял «закон о войне», а тот порекомендовал ей снять вышиванку.
Порошенко в Давосе порекомендовал русскоязычной журналистке «снять вышиванку»
Фото: Janis Xinhua / Globallookpress

Президент Украины Петр Порошенко отказался отвечать на вопрос русскоязычной журналистки на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает ТСН.

Девушка в вышиванке спросила у украинского лидера, зачем он принял «закон о войне» (сотрудница СМИ, скорее всего, подразумевала закон о реинтеграции Донбасса – прим. ред). Порошенко пообещал ответить на ее вопрос, но только если она озвучит его на украинском языке. Кроме того, президент Незалежной попросил журналистку «снять вышиванку».

Сотрудница СМИ отметила, что президент Украины «прекрасно понимает русский язык».

«Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском», – сказал Порошенко.

Затем журналистку вывела охрана. Ей грозит лишение аккредитации.

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