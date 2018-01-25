Илья Резник назвал уход из жизни Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой

Поэт-песенник Илья Резник назвал невосполнимой утратой уход из жизни артистки Людмилы Сенчиной. Певица умерла утром в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни.

«Это был один из самых светлых людей на нашей эстраде, и в 1969 году я поручил ей спеть песню "Золушка", которая стала ее самой главной песней», – поделился своими воспоминаниями поэт в комментарии радио «Звезда».

«Будем тосковать, будем скучать, но это невосполнимая потеря. Нет слов, чтобы высказать мою скорбь и скорбь моей семьи», – добавил он.

Информации о том, где и когда состоится прощание с народной артисткой России, пока нет.