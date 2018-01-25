Российские танк и бомба попали в список «супероружия современности»

Немецкое издание Bild составило экспертный список, получивший название «супероружие современности». В нем числятся российские танк Т-14 «Армата» и авиационная вакуумная бомба повышенной мощности по прозвищу «Отец всех бомб».

Немецкие эксперты отметили отличные боевые характеристики танка Т-14, включая маневренность и мощное орудие с высокой скорострельностью. В целом российский танк признан одним из самых эффективных в мире.

Авиационная бомба также впечатлила авторов статьи своей мощностью – сейчас АВБПМ является самым серьезным неядерным вооружением в мире. При взрыве «Отец всех бомб» образует огромный огненный шар. Свое прозвище боеприпас получил по аналогии со своей американской «коллегой» GBU-43, получившей название «Мать всех бомб».

Американское оружие также не оставило немецких экспертов равнодушными. От США в их список попали две позиции - истребитель пятого поколения F-22 Raptor и атомный авианосец типа Nimitz.