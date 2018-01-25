Людмила Сенчина умерла в Санкт-Петербурге

Певица Людмила Сенчина умерла утром 25 января в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Об этом сайту «Звезды» сообщил менеджер певицы Владимир Андреев.

По словам менеджера, народная артистка России ушла из жизни около 08:30 утра. Когда и где пройдет прощание с певицей, пока не решено.

Людмила Сенчина родилась 13 декабря 1950 года, окончила Музыкальное училище имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории.

Всенародная слава и любовь пришли к Сенчиной после того, как она исполнила песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

Помимо музыкальной карьеры, Людмила Сенчина снималась в кино, сыграв роли в картинах «Волшебная сила», «Вооружен и очень опасен», «Шельменко-денщик» и других.