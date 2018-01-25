На рынке «Садовод» в Москве произошел второй пожар за неделю

На московском рынке «Садовод» утром 25 января произошел пожар. Об этом сайту «Звезды» сообщили в ГУ МЧС по столице.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 250 квадратных метров. На место прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению огня.

В МЧС также добавили, что пожар начался в трехэтажном торговом павильоне. Все находившиеся в нем люди были оперативно эвакуированы, информации о пострадавших не поступало.

В последний раз рынок «Садовод» горел около недели назад, 17 января. Тогда площадь пожара составила 300 квадратных метров.