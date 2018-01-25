На фиолетовой ветке метро остановлено движение из-за падения человека на рельсы

Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена остановлено из-за падения человека на рельсы. Инцидент произошел утром 25 января на станции «Щукинская».

Как сообщает корреспондент «Звезды», поезда в настоящее время не ходят на фиолетовой ветке в сторону центра. Удалось ли выжить пассажиру, пока не известно.

Информацию об инциденте подтвердили и в пресс-службе столичной подземки, соответствующее сообщение появилось на странице организации в Twitter.

«Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром», – говорится в нем.

В связи с ЧП на платформе станции «Щукинская» образовалось большое скопление людей.