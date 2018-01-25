СМИ: за фиктивный техосмотр машины введут уголовное наказание

В новом проекте реформы технического осмотра автомобилей может содержаться пункт об уголовном наказании за фиктивные документы. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

Помимо уголовного наказания за фиктивный техосмотр, проект предполагает множество других изменений для автомобилистов. В частности, автовладельцев, которые пытаются уклониться от техосмотра, будут штрафовать на 800 рублей, а сам процесс осмотра будет фиксироваться на видео и сразу же загружаться в ЕАИСТО.

Другие изменения будут связаны с системой городского видеонаблюдения, подключенной к Единой автоматизированной информационной системе техосмотра. Инспекторы дорожной полиции смогут выписывать штрафы без остановки автомобиля, а в случае ДТП, которое произошло по причине технической неполадки, страховщик сможет взыскать сумму за ремонт с владельца неисправной машины. Присутствуют и другие изменения.

Также планируется запрет на выдачу диагностической карты владельцам машин, которые не посетили пункт проверки. Карта будет формироваться в электронном виде с усиленной подписью эксперта, а за подделку этого документа или попытку его выдачи без проведения техосмотра сотрудники компаний могут получить тюремный срок.

По данным газеты, список глобальных поправок к закону о техосмотре уже отправлен в правительство. После утверждения его в Кабинете министров проект передадут на рассмотрение в Государственную думу.