СК возбудил дело в связи с исчезновением судна «Восток» в Японском море

По факту исчезновения рыболовецкого судна «Восток» в Японском море у берегов Сахалинской области было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что дело было заведено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следствием было установлено, что судно следовало из южнокорейского порта Донгхэ в порт Холмск на Сахалине, сигнал бедствия с него поступил в 21:32 24 января.

«В настоящее время судно не позиционируется, на запросы не отвечает. В районе срабатывания радиобуя судно и члены экипажа не обнаружены», – добавили в СК.

Поиском пропавшего «Востока» сейчас занимаются несколько находящихся в Японском море судов. На место ЧП вылетели также вертолет Ан-26 и вертолет Ми-8 Минобороны РФ.