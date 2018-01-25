Исторический максимум с 2014 года: нефть Brent сильно выросла в цене

Стоимость барреля нефти Brent обновила максимум с 2014 года, теперь она составляет 71,01 доллара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лондонской биржи.

Такая цена за баррель является рекордной в рамках кризисного периода, она увеличилась сразу на 1,5% в сравнении с предыдущим показателем. Последний раз за баррель нефть Brent 71 доллар давали 3 декабря 2014 года.

Ранее министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия при выходе из сделки ОПЕК сможет постепенно нарастить добычу нефти. Министр отметил, что его ведомство считает актуальным прогноз по добыче в России, согласно которому показатели 2018 года сохранятся на прошлогоднем уровне.