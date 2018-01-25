ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка

Центробанк России отозвал лицензию у московской кредитной организации КБ «Стар Альянс». Об этом сообщается на официальном сайте финансового регулятора.

Как отметили в Банке России, причиной санкций в отношении «Стар Альянс» стало то, что компания неоднократно нарушала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

«Кроме того, установлены факты проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», – добавили в регуляторе.

В банке «Стар Альянс» назначена временная администрация. В банковской системе РФ кредитная организация занимала 536-е место и не являлась участником системы страхования вкладов.