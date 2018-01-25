В России отмечают юбилей Владимира Высоцкого

Известный во всей России и странах бывшего Советского Союза актер, поэт и исполнитель Владимир Высоцкий родился ровно 80 лет назад. Сегодня страна отмечает юбилей со дня рождения певца.

Высоцкий родился в Москве. Свое взросление и юность он воспел в собственных текстах, это и «Баллада о детстве», и «Большой каретный» – переулок, где жил автор. Темы, которые Высоцкий поднимал в своих стихах, от военных до лирических, нашли отзвук в сердцах миллионов граждан СССР.

Он был крайне популярен и в качестве актера. Высоцкий сыграл десятки ролей в театре и кино, вершиной его театрального творчества режиссер Юрий Любимов назвал роль принца датского в «Гамлете», а в кинематографе культовым считают образ следователя Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя».

Поэт, актер и певец умер в возрасте 42 лет 25 июля 1980 года. На прощание с Высоцким пришли тысячи людей, хотя о нем не было объявлено официально. Россияне до сих пор чтут Высоцкого как главного культурного кумира – в соответствующем опросе он занял второе место, уступив только Юрию Гагарину.