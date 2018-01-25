МЧС опубликовало кадры с места поиска пропавшего в Японском море судна «Восток»

МЧС РФ опубликовало видео, снятое на месте спасательной операции по поиску пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток». Судно подало сигнал бедствия и пропало рано утром 25 января.

ЧП произошло в 200 километрах южнее мыса Гамова. На борту судна находился 21 человек, никто из них в настоящее время на связь не выходит.

В район поисков корабля «Восток», помимо сил МЧС, были направлены военный вертолет Ан-26 и вертолет Ми-8 Минобороны РФ.

«Поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота подключились к операции по поиску и спасению рыболовецкого судна», – отметили в военном ведомстве.

Спасательная операция сейчас осложнена штормовой погодой.