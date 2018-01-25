На место поисков пропавшего российского судна в Приморье вылетела военная авиация

В район поисков пропавшего рыболовецкого судна «Восток» вылетели военный вертолет Ан-26 и вертолет Ми-8 Министерства обороны России. Вместе с вертолетом МЧС экипаж примет участие в спасательной операции.

«Поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота подключились к операции по поиску и спасению рыболовецкого судна "Восток", которое утром подало сигнал бедствия в Японском море», – говорится в заявлении ведомства.

Судно «Восток» шло из южнокорейского порта в Сахалин, около пяти утра на нем сработал аварийный радиобуй. На борту находился 21 человек, все они являются гражданами Российской Федерации. По данным СМИ, в районе поисков были найдены спасательные жилеты экипажа.

Ранее сообщалось, что пришедший первым на место поисков подавшего сигнал бедствия рыболовецкого судна «Восток» теплоход «Диомид» нашел швартовую бухту, буй и бытовой мусор в водах Японского моря. Развернута спасательная операция, осложненная штормовой погодой.