Жители России увидят редкое «красное суперлуние» 31 января

Редкое астрономическое явление произойдет 31 января, об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В последний день месяца Луна станет так называемой Суперлуной, попав в тень от Земли. Жители России смогут наблюдать «красное суперлуние», видимый диск спутника планеты вырастет более чем на 8%, при этом Луна будет иметь красно-бурый цвет.

Как уточнили в пресс-службе Московского планетария, в российской столице «красное суперлуние» можно будет увидеть после 17:00 31 января, в это время Суперлуна уже взойдет. Расстояние между Землей и спутником в этот момент составит 358994 километра.