Пропавшее в Японском море российское судно может находиться в нейтральных водах

Рыболовецкое судно «Восток», пропавшее в Японском море, может находиться в нейтральных водах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

«Сигнал подан с судна, принадлежащего ООО "ДВ Флот" (Невельск) в 05:01. Сообщение в Морской координационный центр поступило от МСКЦ Республики Корея. Предположительно, судно находится в нейтральных водах», – говорится в заявлении пресс-службы края.

«Восток» следовал из Южной Кореи на Сахалин, на его борту находился 21 человек. Все рыбаки судна являются гражданами Российской Федерации.

Ранее стало известно, что пришедший первым на место поисков подавшего сигнал бедствия рыболовецкого судна «Восток» теплоход «Диомид» нашел швартовую бухту, буй и бытовой мусор в водах Японского моря. В районе поисков развернута спасательная операция, осложненная штормовой погодой.