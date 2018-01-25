На шоссе в Мексике нашли триста мертвых акул

Жители мексиканского штата Мичоакан обнаружили на шоссе рядом с поселком Юрекуаро около 300 туш мертвых акул, об этом сообщает Fox News.

Как говорится в материале, район находки известен криминогенной обстановкой, в нем работают контрабандисты, криминальные группировки и наркокартели. По мнению специалистов Управления окружающей среды Мексики, акулы были незаконно выловлены на севере страны.

По предварительным данным, браконьеры намеревались перевезти незаконный улов в Мехико для продажи, однако фура была перехвачена бандитами. Злоумышленники угнали автомобиль, а его груз выбросили на обочину шоссе рядом с местом преступления.

Обнаруженные акулы принадлежат к виду морских лисиц, в Мексике этот вид рыб не является охраняемым. Браконьеры занимаются незаконным выловом акул, поскольку их плавники пользуются спросом на рынке, их используют в нетрадиционной медицине и экзотической кулинарии.