В Ирландии подростку пришили ногу задом наперед

Хирурги в Северной Ирландии пришили 15-летнему юноше правую ногу задом наперед, об этом сообщает британское издание The Sun.

Как сообщает СМИ, летом прошлого года у подростка по имени Мартин Стюарт диагностировали саркому, и лечение потребовало ампутации пораженной конечности. Однако врачи решили удалить только голень, а к колену пришить ступню задом наперед. По мнению хирургов, это должно было упростить последующее использование протеза.

Медики пришли к выводу, что сустав стопы сможет играть роль коленного сустава, и пришили молодому человеку ногу задом наперед. Как говорится в материале, операция прошла успешно, сейчас подросток может самостоятельно передвигаться с протезом, не используя костыли. В дальнейшем он намерен научиться бегать, для этой цели семья Мартина хочет приобрести специальные беговые протезы.