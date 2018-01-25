В Японском море нашли швартовую бухту и буй на месте поисков судна «Восток»

Пришедший первым на место поисков подавшего сигнал бедствия рыболовецкого судна «Восток» теплоход «Диомид» нашел швартовую бухту, буй и бытовой мусор в водах Японского моря, сообщили в морском координационном спасательном центре Владивостока.

«На месте работает судно "Диомид", проводит поисково-спасательные работы. Обнаружены швартовая бухта судна, оранжевый буй с судна и бытовой мусор», – цитирует слова представителя центра РИА Новости.

На борту рыболовецкого судна, которое следовало из Южной Кореи на Сахалин, находился 21 член экипажа, все они граждане России.

На место срабатывания аварийного радиобуя направились два судна и два вертолета.