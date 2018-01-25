Стала известна судьба зависшего над пропастью в Турции самолета

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и завис над пропастью в аэропорту турецкого города Трабзон, признали не подлежащим восстановлению, сообщает Airlive.

После того как самолет с помощью подъемного крана вытащили со склона и привезли в ангар, его осмотрели специалисты.

Эксперты установили, что оба двигателя самолета серьезно повреждены, и с учетом стоимости ремонта приняли решение не восстанавливать лайнер.

Отмечается, что теперь этот Boeing могут приспособить под модель для обучения или демонтировать.

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines летел из Анкары 14 января, в момент приземления по неустановленной причине он съехал с ВПП и чуть не угодил в воды Черного моря.

К счастью в результате происшествия никто не пострадал, однако эвакуация из зависшего самолета была похожа на экстремальные уроки альпинизма.