Стала известна судьба зависшего над пропастью в Турции самолета
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и завис над пропастью в аэропорту турецкого города Трабзон, признали не подлежащим восстановлению, сообщает Airlive.
После того как самолет с помощью подъемного крана вытащили со склона и привезли в ангар, его осмотрели специалисты.
Эксперты установили, что оба двигателя самолета серьезно повреждены, и с учетом стоимости ремонта приняли решение не восстанавливать лайнер.
Отмечается, что теперь этот Boeing могут приспособить под модель для обучения или демонтировать.
Самолет авиакомпании Pegasus Airlines летел из Анкары 14 января, в момент приземления по неустановленной причине он съехал с ВПП и чуть не угодил в воды Черного моря.
К счастью в результате происшествия никто не пострадал, однако эвакуация из зависшего самолета была похожа на экстремальные уроки альпинизма.