Функция GIF-анимации появилась в Instagram Stories

В Instagram Stories заработала очередная функция в виде GIF-анимации, сообщили газете «Известия» в пресс-службе соцсети.

Новая функция доступна в разделе выбора стикеров при загрузке «истории». Также доступен поиск анимированных картинок, который синхронизирован с сервисом Giphy, позволяющим искать стикеры по любым запросам.

Отмечается, что в «аксессуарах» можно обнаружить любые уши и шляпы, чтобы расположить на лице, а в «эффектах» - искры, конфетти и блески. В «word art» доступны поздравления и различные эмоции, а также в «peekers» — гифки, которые появляются и исчезают.

Разработчики добавили, что в ближайшем будущем будет возможно загружать фото и видео любого размера, не теряя части изображения при публикации «истории».