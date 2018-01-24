Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП на севере Москвы

Один человек погиб и четыре получили ранения в результате ДТП на севере Москвы.

Авария произошла в районе дома № 86 на Проспекте Мира. Автомобиль Ford отбросило на остановку общественного транспорта. В результате столкновения погиб водитель иномарки. По предварительным данным, он не справился с управлением.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Обстоятельства аварии уточняются.