Китай начал массово редактировать ДНК людей

Китай проводит исследования изменения человеческой ДНК около трех лет, обгоняя этот процесс в других странах.

Как пишет Wall Street Journal, благодаря гибкому законодательству, крупные китайские клиники еще с 2015 года проводят эксперименты по изменению генома человека методом CRISPR/Cas9. В других странах мира подобные эксперименты с генетической модификации людей запрещены.

Китайские специалисты заметили, что онкологические заболевания, а также ряд других, вызываются изменениями в структуре ДНК человека. Медэксперты пытаются исправить ДНК мутировавших клеток при заболевании, вернув их в исходное состояние.

Таким образом, согласно законодательству, в КНР можно проводить опыты на добровольцах, подписавших соответствующее соглашение, что значительно продвинуло китайскую медицину на многие годы вперед. Потому что в теории, так можно лечить не только рак, но и другие неизлечимые болезни.