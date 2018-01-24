Экс-врача сборной США приговорили к 175 годам тюрьмы за насилие над детьми

Бывший физиотерапевт сборной США по гимнастике Ларри Нассар приговорен к сроку от 45 до 175 лет лишения свободы за насилие над детьми. Об этом сообщает The Huffington Post.

В сексуальном насилии 54-летнего врача обвинили олимпийские спортсменки Габриэль Дуглас, Эли Райсман, Маккайла Марони и Джордин Уибер. Всего о домогательствах со стороны Нассара сообщили около 150 девушек и девочек, с которыми он работал с 1986 по 2016 годы в национальной команде и Мичиганском университете. В исках, которые они подавали в суд, утверждается, что врач под видом лечения сексуально злоупотреблял своими полномочиями.

Отметим, что ранее Нассар был приговорен к 60 годам тюремного заключения по делу о детской порнографии. При обыске в его доме было обнаружено около 40 тысяч откровенных фото с детьми.