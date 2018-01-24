Дворкович рассказал о прячущихся от делегации РФ американцах в Давосе

Американцы избегают представителей делегации из России на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил на сессии Давосского форума вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда вы спрашиваете об эффективности санкций сегодня: ваш министр финансов сказал, что санкции против Северной Кореи и Ирана будут эффективны... Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете», - заявил вице-премьер, добавив, что вопрос западных санкций – ничтожный, поэтому, по его словам, не стоит на него тратить много времени, а нужно эффективнее работать.

«Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений», — сказал он.

По его словам, он не встретился с американской делегацией не по причине того, что отказывается от встреч, а потому, что США не ищут этих встреч.

«Я не президент России, я не в позиции просить встречи с Трампом, но я готов контактировать с представителями американской делегации», — отметил он, отвечая на вопрос, просил ли он о встрече с Трампом.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. Официальную правительственную делегацию возглавляет Дворкович.