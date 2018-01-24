Самую высокую тюбинговую горку в Москве сняли с беспилотника

Опубликована ослепительная съемка самой высокой тюбинговой горки в Москве, снятая с беспилотника.

Тюбинговый комплекс «Ракета» расположен на площади Промышленности вокруг макета ракетоносителя «Восток-1» перед павильоном «Космос». У основания ракеты расположили 10 планет и солнце. Установили горки еще 23 декабря в 2017 году. Высота большой горки — 20 метров, а длина спуска — 180 метров.

С 10 января мэр города Сергей Собянин разрешил москвичам и гостям столицы с 11:00 до 16:00 по будням кататься на горках бесплатно.