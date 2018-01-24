Мечтаю снять леса со Спаса на Крови: в Петербурге реставрируют знаменитый храм

На Спас на Крови надели леса, поскольку красивейший храм в центре Петербурга реставрируют. При этом, у россиян и туристов осталась возможность войти внутрь и увидеть знаменитые семь тысяч квадратных метров уникальной мозаики.

С высоты более 60 метров на крыше петербургского храма видно весь город как на ладони. Подняться к самой высокой точке Спаса на Крови, а это 76 метров, стало возможно только благодаря строительным лесам, окутавшим центральный шатер храма. Первым делом восстанавливают эмалевое покрытие.

Центральную главку храма уже полностью отмыли от 100-летней копоти и грязи, но намеренно оставили один неочищенный участок.

Темное пятно на сияющей эмали – как символ всей истории уникального собора. Он был построен на том самом месте, где в 1881-ом году в результате покушения был смертельно ранен император Александр II.

Это храм-памятник, внутри него сохранили ту самую ограду набережной и фрагмент брусчатки, на которую пролилась кровь царя. Внешне он похож на московский Храм Василия Блаженного – в том же русском стиле. После революции его несколько раз хотели снести, а в годы блокады в нем был морг, куда свозили ленинградцев, умерших от голода и бомбежек в центре города. В храм попала всего одна бомба, а нашли ее только через 15 лет после войны, 150-килограмовый снаряд застрял в куполе, чудом не взорвавшись.

После долгого восстановления Спас на Крови стал одним из самых узнаваемых символов Петербурга. На кадрах, снятых до начала реставрации, храм смотрится вполне благополучно. Но это только если не рассматривать его вблизи.

Специалисты просушивают кровлю храма и меняют поврежденную глазурованную черепицу. При обследовании выяснилось, что прогнили и некоторые металлоконструкции, они тоже требуют замены, попутно мастерам приходится исправлять ошибки предыдущей реставрации, которая началась еще в 1960-х годах прошлого века. Именно в то время Александр Розенбаум написал знаменитые строчки: «мечтаю снять леса со Спаса на Крови», потому что слишком уж долго тогда шли работы.

«Последние леса – те, о которых он пел – стояли более 40 лет. Я думаю, что мы столько не будем вести реставрационный процесс. Восемь лет уйдет где-то на реставрацию всего объема фасада. От верхней точки до земли», - пояснил тех.директор компании-подрядчика работ Петр Щедрин.

За 8 лет реставраторы планируют восстановить эмаль и позолоту на всех 9-ти главах собора, будет отремонтирован роскошный мраморный фасад. И тогда, так любимый горожанами и туристами, Спас на Крови снова предстанет во всей красе.