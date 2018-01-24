Путин рассказал о предпосылках для снижения ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин уверен, что низкая инфляция дает возможность снижать ставки по ипотечным кредитам. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы работников ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение».
Один из работников завода отметил, что покупал жилье в ипотеку под 13,5 процента годовых. Путин ответил, что на сегодняшний день это высокий показатель, а несколько лет назад, когда нормой были ипотечные кредиты под 15 процентов в год, он считался низким.
«Мы, конечно же, будем уходить вниз, ниже, и такая возможность есть, потому что инфляция низкая. У нас рекордно низкая инфляция, и это дает возможность снижать ключевую ставку Центрального банка, и за ней все остальные ставки спускаются», - считает Путин.