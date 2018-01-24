Спецназ Индонезии научил главу Пентагона обращаться со змеями

В Джакарте сотрудники спецподразделений продемонстрировали свои способности приехавшему в Индонезию министру обороны США Джеймсу Мэттису.

Узнав о его прозвище, «бешеный пес», видимо, индонезийцы решили поразить американского гостя широтой размаха, но перестарались.

Во время яркого шоу солдаты принимающей стороны извлекли из сумок и разбросали по земле ядовитых змей. При этом одна из них, королевская кобра, резво поползла в сторону Мэттиса. Глава Пентагона вроде бы сохранил самообладание, однако оперативно прокомментировать увиденное оказался не в состоянии.

Отмечается, что спецназ Индонезии также продемонстрировали главе Минобороны США, как они умеют ходить по огню и ломать бетонные блоки головой.