Лавров заявил, что благодаря России в Сирии удалось разгромить ИГИЛ*

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл открыл в среду XXVI Международные Рождественские образовательные чтения в Кремлевском дворце. В этом году в них принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал Кириллу о ситуации на Ближнем Востоке. По словам Лаврова, в Сирии террористы подвергают гонениям представителей всех конфессий, в особенности христиан, которые до недавнего времени были на грани физического истребления.

«Особенно взрывоопасной оказалась ситуация в Сирии. Сегодня положение в этой многострадальной стране начинает постепенно выправляться благодаря поддержке, которая была оказана российскими вооруженными силами законному правительству в Дамаске. Благодаря активным дипломатическим усилиям Москвы удалось разгромить группировку ИГИЛ* в Сирийской Арабской Республике, сохранить сирийскую государственность, создать предпосылки для решения гуманитарных проблем и реального политического урегулирования на основе решений совета безопасности ООН», - отметил Лавров.

XXVI Международные Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества» — крупнейший церковно-общественный форум. Мероприятие проходит с 24 по 26 января.

ИГИЛ* (Исламское государство*) - террористическая организация, запрещенная на территории России.