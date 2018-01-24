ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Владимира Высоцкого

К юбилею поэта и актера Владимира Высоцкого, Центробанк выпускает в обращение памятную монету из серебра номиналом 25 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

На оборотной стороне монеты изображен Владимир Высоцкий с гитарой. При этом лева от него расположено изображение меча, справа - годы жизни певца.

Монета вышла тиражом в полторы тысячи экземпляров. Ожидается, что в ближайшее время Центробанк выпустит еще одну монету, посвященную Высоцкому, достоинством в 2 рубля.

Как отметили в ЦБ, выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей безо всякий ограничений и исключений.

Советский певец, поэт и актер Владимир Высоцкий родился в 1938 году. Он играл в Московском театре драмы и комедии на Таганке, а также снимался в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Служили два товарища», «Плохой хороший человек» и других. В 1986 году ему посмертно было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР», а в 1987 году присуждена Госпремия СССР.