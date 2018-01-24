Французский танкер со сжиженным газом из РФ прибыл в порт Бостона

Французский танкер Gaselys компании Engie, который везет в Соединенные Штаты сжиженный газ, добытый в России, пришвартовался в порту Бостона, штат Массачусетс. Об этом говорят данные системы позиционирования судов Marine Traffic.

Судно находится в пути уже три недели. Танкер везет партию газа, произведенного на российском заводе «Ямал СПГ» и отгруженного в дальнейшем в британском терминале Isle of Grain.

Изначально Gaselys должен был прибыть в порт 20 января, но в пятницу он сменил курс из-за погодных условий и направился в сторону Испании.