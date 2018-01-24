Тимошенко обвинила Порошенко в намерении фальсифицировать президентские выборы

Глава парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко утверждает, что украинский президент Петр Порошенко намерен фальсифицировать президентские выборы, которые пройдут в стране в 2019 году. Об этом политик заявила на пресс-конференции в Киеве, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Юлию Тимошенко возмутило, что власти Украины не включили ни одного представителя «Батькивщины» в новый состав Центризбиркома, тогда как союзников Порошенко там достаточно. По словам нардепа, подобные действия нарушают закон о ЦИК и противоречат основам дипломатии.

«Он подал состав ЦИК, включив туда множество своих людей. От своей партии пять человек, от "Народного фронта" тоже примерно столько же. От всех других фракций по одному человеку. И только от одной парламентской политической партии – "Батькивщина" – президент не подал ни одной кандидатуры», – выразила негодование политик.

Юлия Тимошенко обратилась к президенту Украины с призывом «немедленно исправить это нарушение» и внести кандидатуру от партии «Батькивщина» в состав Центризбиркома.