Фура снесла остановку с людьми в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону фура, которой управлял 35-летний водитель, вылетела на обочину и протаранила остановку. О ДТП сайту телеканала «Звезда» сообщил представитель областного управления ГИБДД ГУ МВД России.

Авария произошла днем 24 января на пересечении улицы Вавилова и переулка Радиаторного. Водитель МАЗа не справился с управлением и вылетел на обочину, протаранив остановку, на которой находились люди. В результате происшествия пострадали две женщины, они были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства случившегося выясняются.