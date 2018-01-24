Прокуратура попросила для Белых 10 лет колонии строгого режима

Гособвинение попросило для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых десять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Официальный представитель ведомства Александр Куренной уточнил, что государственный обвинитель предложила суду признать политика виновным в получении взятки в особо крупном размере в ходе прения сторон.

«Также обвинение просит назначить Белых штраф в размере 100 миллионов рублей», – добавил Куренной.

По данным следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. Экс-губернатор Кировской области был пойман с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.