Воронежские экстремалы, привязавшись тросом к машине, прокатились со скоростью 80 км/ч: видео

В Воронеже двое экстремалов устроили заезд на тюбинге, привязанном к автомобилю.

Кадры, снятые из салона машины, опубликованы в группе «Местоположение ДПС Воронеж МДПС & AUTO NEWS VRN» в социальной сети «ВКонтакте». На записи видно, как мимо смельчаков проносится едущая навстречу машина, а тюбинг швыряет из стороны в сторону.

Сообщается, что скорость движения составляет около 80 километров в час.

Похожий инцидент произошел неделю назад. В центре Екатеринбурга голый мужчина прокатился на «бублике», который был привязан к автомобилю. Тогда полицейские задержали дебошира.