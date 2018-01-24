Воронежские экстремалы, привязавшись тросом к машине, прокатились со скоростью 80 км/ч: видео
В Сети появилось видео экстремального заезда двух молодых людей. Смельчаки прокатились на тюбинге, привязавшись тросом к машине.
Видео: Местоположение ДПС Воронеж- МДПС & AUTO NEWS VRN/ ВКонтакте
В Воронеже двое экстремалов устроили заезд на тюбинге, привязанном к автомобилю.
Кадры, снятые из салона машины, опубликованы в группе «Местоположение ДПС Воронеж МДПС & AUTO NEWS VRN» в социальной сети «ВКонтакте». На записи видно, как мимо смельчаков проносится едущая навстречу машина, а тюбинг швыряет из стороны в сторону.
Сообщается, что скорость движения составляет около 80 километров в час.
Похожий инцидент произошел неделю назад. В центре Екатеринбурга голый мужчина прокатился на «бублике», который был привязан к автомобилю. Тогда полицейские задержали дебошира.