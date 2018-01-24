Украинский журналист опубликовал секретные данные ВСУ о поставках оружия

Главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов сообщил, что Генштаб ВСУ принял решение внести в список потребностей украинской армии «800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар"», «несколько тысяч управляемых ракет» и «500 беспилотных летательных аппаратов». Об этом украинский журналист написал на своей странице в Facebook.

«Это решение теперь позволит внести в программу перевооружения закупки этих видов боевой техники», - отметил Бутусов.

Украинские СМИ решили узнать подробности оборонной программы развития вооружения. Соответствующий запрос был направлен в пресс-службу Генштаба Украины изданием LIGA.net. Там журналистам ответили, что потребность армии в оружии и технике и порядок ее удовлетворения определены государственной целевой оборонной программой развития вооружения и военной техники ВСУ до 2020 года.

«Информация, содержащаяся в указанном постановлении, имеет гриф ограниченного доступа "совершенно секретно"», – также пояснили в украинском военном ведомстве.

В январе СНБО Украины рассмотрел и утвердил показатели гособоронзаказа на ближайшие два года.