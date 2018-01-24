Самое «невозмутимое» ДТП попало на видео

В Сети появилось видео необычного ДТП, на котором женщину на пешеходном переходе сбивает с ног темная иномарка. На кадрах видно, что очевидцы уже готовы броситься ей на помощь, однако буквально за секунду пострадавшая встает и продолжает идти как ни в чем не бывало, даже не глядя в сторону водителя.

Сам виновник происшествия, судя по всему, не ожидал такого исхода, немого постоял, видимо, думая, что делать дальше, и поспешил скрыться с места странной аварии.

Где именно и когда было снято ДТП, автор публикации не уточнил.