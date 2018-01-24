Пассажирский поезд застрял в снегах на Сахалине

На Сахалине пассажирский поезд, следовавший сообщением Ноглики – Южно-Сахалинск, застрял в снегах на железнодорожных путях. ЧП произошло вечером 23 января на перегоне Заозерное – Пугачева.

Как уточняет сайт Дальневосточной железной дороги, к месту ЧП были направлены дополнительные локомотивы. «В настоящее время поезд освобожден из снежного плена и следует по назначению», – говорится в сообщении организации. Задержка в движении состава составила шесть часов.

Из-за происшествия был отменен ряд пригородных поездов на утро 24 января.

Накануне на Сахалин обрушились два мощных циклона, пришедших с Тихого океана и со стороны Японского моря. Регион оказался во власти сильного ветра и мощных снегопадов, на острове объявили штормовое предупреждение.