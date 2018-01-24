Российских водителей могут подвергнуть переэкзаменовке при замене прав

Водителей, действие прав которых подходит к концу, могут заставить проходить переэкзаменовку на знание правил дорожного движения при замене документа. С этим предложением обратился в Госавтоинспекцию Союз автошкол, передают «Известия».

В тексте резолюции Конгресса автошкол отмечается, что многие водители, срок действия удостоверений которых подходит к концу, получали свои права давно, когда контроль за качеством обучения был менее строгим. В этой связи автомобилистов стоит проверить на знание актуальных правил ПДД во время получения ими новых удостоверений.

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», – рассказал заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин.

В данный момент срок действия водительских прав составляет десять лет. По истечении срока автомобилисты обращаются за новыми документами, причем для получения им достаточно предоставить просто медицинскую справку.