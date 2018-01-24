Трамп пошел войной на Samsung

Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес корпорации Samsung, обвинив ее в утрате десятков тысяч важных сообщений. Слова критики президент США написал на своей странице в Twitter.

По мнению Трампа, компания виновата в том, что она якобы потеряла сообщения из переписки высокопоставленного сотрудника ФБР Питера Стрзока (его отстранил от должности спецпрокурор по так называемому российскому делу Роберт Мюллер – прим. ред.) и юриста ФБР Лизы Пейдж (уволилась из бюро по собственному желанию – прим. ред.).

«Где 50 тысяч сообщений, отправленных друг другу любовниками из ФБР Лизой Пейдж и Питером Стрзоком (они состояли в отношениях – прим. ред.)? В этом виноват Samsung», – заявил Трамп.

В чем именно заключается вина корпорации, глава Белого дома не уточнил. По информации издания The Hill, причиной того, что ФБР потеряло существенное количество сообщений между Пейдж и Стрзоком, стал програмный сбой на ряде моделей смартфонов Samsung.

Fox News, в свою очередь, уточняет со ссылкой на источники в палате представителей, что в своей переписке Пейдж и Стрзок оскорбляли Трампа и обсуждали некое секретное сообщество, которое якобы работало против него во время президентских выборов.