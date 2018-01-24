Подводный флот и частные армии: как воюют наркокартели

Танки по образу и подобию боевиков

Кустарная колесная и гусеничная техника, интерес к которой у специалистов вызван в первую очередь самим фактом ее существования, используется далеко не только на Ближнем Востоке. Полевая инженерия колумбийских и мексиканских наркокартелей не отстает – на базе гражданской техники создаются настоящие железные монстры, способные оказывать сопротивление правительственным войскам.

Внешний вид такой техники по большей части унифицирован много лет назад – обваренные стальными листами пикапы и грузовики за несколько дней в механическом цехе превращаются в самые настоящие машины войны. Вместо грузового отсека появляются поворотные турели, закрытые бронелистами и высокопрочными триплексами для оператора. «Начинка» таких бронеавтомобилей и, прежде всего, вооружение, значительно отличаются от экзотических, почти антикварных у боевиков на Ближнем Востоке.

Мексиканские и колумбийские наркокартели давно и прочно удерживают лидерство по количеству современного стрелкового и артиллерийского вооружения среди незаконных вооруженных формирований. Кроме пулеметов под наиболее распространенные боеприпасы, встречаются спаренные боевые блоки, основой для которых служат не только советские крупнокалиберные пулеметы ДШК, но и американские «полтинники» – пулеметы Browning под патрон 12,7х99 миллиметров.

Несмотря на отсутствие каких-либо промышленных стандартов, весь бронетранспорт наркомафии оснащается сервоприводами для максимально быстрого поворота в нужный сектор, мощной оптикой и приборами наблюдения, включая тепловизоры и инфракрасные камеры, а также дымовыми гранатами, отстрел которых в случае необходимости позволяет машине выйти из-под огня.

Миллиардный конфискат и любовь к роскоши

Мексиканские наркокартели на протяжении долгих лет остаются одними из самых крупных клиентов американских и европейских оружейных концернов. В каждой без исключения изъятой партии силовикам удается найти оружие, с помощью которого не только можно отбиваться от конкурентов по опасном бизнесу, но и проводить настоящую диверсионную войну против целой армии.

Одним из самых хорошо оснащенных незаконных вооруженных формирований на протяжении долгих лет остается мексиканский картель «Синалоа», на долю которого, по оценкам экспертов, приходится от 25 до 30% всего наркотрафика из Мексики в Соединенные Штаты Америки. Каждая спецоперация против «Синалоа» становится настоящей головной болью для бойцов мексиканского спецназа, поскольку вооружены картели зачастую не хуже армейских и полицейских спецподразделений.

В 2007 году в ходе боев мексиканской армии и спецподразделений против картелей в одном из домов, помимо сотен килограммов взрывчатки, удалось обнаружить крупную партию стрелкового оружия. Окончательный подсчет показал, что в полуразрушенном доме найдено 750 единиц стрелкового оружия американского производства – винтовки AR-15 в заводской смазке не были снаряжены магазинами, но в остальном были полностью исправны и готовы к боевому применению.

Помимо массовых и относительно доступных для приобретения винтовок под распространенный боеприпас 5,56х45 миллиметров, к мексиканской армии и спецназу регулярно попадает настоящий оружейный эксклюзив. В сентябре 2009 года в рамках спецоперации на северо-западе Мексики в одном из замаскированных хранилищ бойцы спецназа обнаружили узкоспециализированное снайперское вооружение – десять крупнокалиберных винтовок«Barrett M107, а также не менее пяти Bushmaster BA-50, купить которые можно не везде и только за очень большие деньги.

На мексиканские незаконные вооруженные формирования приходится значительная часть оружейного экспорта из США: крупных отечественных производств на территории страны нет, а за современное стрелковое оружие с продавцами или посредниками чаще всего, расплачиваются не банковским переводом, а наличными. Доставка оружия на приграничной территории, по словам экспертов, несмотря на обилие средств контроля, проблемой для контрабандистов не является.

«На борьбе картелей друг с другом и с правительственными войсками поставщики оружия зарабатывают целые состояния. С доставкой проблем почти нет: значительная часть севера Мексики не контролируется федеральными властями, и, по сути, единственная власть там – это картели», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» политолог доктор политических наук профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

Порошковый флот с экипажем и без

Транспортировка наркотиков из стран Южной Америки в Соединенные Штаты – сложный процесс, требующий внимания к деталям и длительной подготовки. Традиционные пути перевозки запрещенных веществ постепенно блокируются правительственными службами: сухопутные каналы доставки перекрываются спецназом и управлениями по борьбе с наркотиками, а морские и воздушные суда регулярно задерживаются и тщательно досматриваются пограничниками.

Картели из Южной Америки долгие годы не сходят с передовиц ведущих мировых СМИ и остаются главными поставщиками сенсаций, однако в последние несколько лет эксперты обращают внимание не только на объемы перевозимого груза, но и на логистику, и в особенности на сам транспорт. Снимки перехваченных пограничниками подводных лодок наркомафии позволяют сделать очевидный вывод: производство таких судов давно вышло за рамки обычного ремесла.

Субмарины для контрабанды наркотиков условно разделяются на две категории: легкие и тяжелые. Первые перехватываются пограничниками чаще остальных, однако с обнаружением стеклопластиковой лодки также связано множество трудностей.

«Этот транспорт вполне вписывается в понятие малозаметного. Там ведь нет сотен тонн оборудования, которое шумит и вибрирует, нет ни реактора, ничего такого. Простейший двигатель и средства связи, самыми дорогими из которых являются спутниковый телефон и навигатор», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» ветеран-подводник командир БЧ-5 в отставке Виктор Головин.

По словам подводников, главной проблемой таких подлодок является способ перехода в пункт назначения. Ввиду особенностей конструкции такие субмарины зачастую лишены возможности погружаться даже на небольшую глубину, и часть корпуса, включая ходовую рубку, всегда находится на поверхности.

Особенности южноамериканского судостроения

При этом колумбийские судостроители-самоучки, нанятые наркомафией для строительства собственного флота, активно экспериментируют не только с формами корпуса и материалами, но и со способами доставки нелегального траспорта.

Военно-морские силы США, Мексики и Канады с начала 2000-х годов регулярно задерживают у берегов страны лодки, больше похожие на торпеды, до отказа набитые кокаином. В отличие от субмарин, экипаж которых может достигать пяти-шести человек, «торпеды» буксируются крупными гражданскими или рыболовными судами.

Управляемые экипажем легкие подлодки проектируются иначе: с учетом маневров дальность хода таких субмарин, способных перевозить по пять-семь тонн кокаина на борту, может составлять до тысячи морских миль – более 1800 километров, а длительность плавания – от двух до трех недель.

Участие в строительстве второго типа подлодок, по словам отставных офицеров-подводников, принимают специалисты совершенно иного уровня. Конструкция тяжелых субмарин, выполняющих рейсы в интересах наркомафии, прорабатывается с учетом длительного пребывания экипажа: помимо современных средств связи, на борту имеются запасы воздуха, стенки корпуса укреплены с учетом вероятного столкновения с прогулочными катерами, а грузовой отсек такого судна вмещает вдвое или даже втрое больше груза, чем «багажник» более простых судов наркомафии.

Большой улов

В 2011 году бойцы спецподразделения колумбийских ВМС обнаружили и захватили одну из самых крупных подлодок наркомафии из когда-либо построенных. В устье реки прибрежного города Тимбики на одной из судостроительных верфей наркокартеля бойцы спецназа обнаружили готовую к отправке 30-метровую подводную лодку, общую грузоподъемность которой эксперты оценили в девять-десять тонн.

По данным специалистов, найденная подлодка представляет собой совершенно иной тип подводных судов, а технология ее изготовления даже при общей примитивности конструкции далека от кустарной. Бывшие подводники отмечают, что такая субмарина оснащается в примерном соответствии с конструкцией боевого корабля: средства наблюдения в виде двух видеокамер укрыты в специальный герметичный «колпак», установленный на массивную надстройку в верхней части ходовой рубки.

«Это своего рода перископ, только стационарный. Экипаж может по нему ориентироваться, фактически не обнаруживая себя», – пояснил Виктор Головин.

Специалисты подчеркивают, что в отличие от судов меньшего размера и водоизмещения тяжелые подлодки наркомафии могут обладать минимум вдвое большим запасом хода – до четырех-пяти тысяч километров. Захваченная колумбийским спецназом подлодка, согласно оценке экспертов, способна погружаться на глубину 10–12 метров с заглушенным двигателем. Корпус субмарины разделен на несколько отсеков и оснащен системой фильтрации воздуха и климат-контролем, а погружение и всплытие контролируют несколько клапанов системы воздуха высокого давления, сваренных из обычных водопроводных ПВХ-труб.

Большая часть «порошкового флота» строится в единственном экземпляре: эксперты отмечают, что стоимость перевозимого груза зачастую в 10–15 раз превышает стоимость строительства лодки и в свое второе плавание такие субмарины почти никогда не отправляются. Однако 30-метровая подлодка, обнаруженная спецназом ВМС Колумбии в 2011 году, по словам представителей правоохранительных органов, совершила не менее четырех рейсов по доставке наркотиков из Колумбии в Мексику.

Эксперты в области безопасности добавляют, что обнаруженная у тихоокеанского побережья Колумбии подводная лодка не единственная из судов подобного типа и совершенно точно не последняя в составе «Тихоокеанской флотилии» колумбийской наркомафии.

Кустарное судостроение, несмотря на свою примитивность, с каждым годом требует использования все больших сил и средств: помимо привлечения военной авиации и кораблей береговой охраны, приходится задействовать и спецслужбы. Прибрежные районы Мексики и США укрепляются особенно тщательно: помимо мониторинга воздушного пространства, в Тихом океане размещены системы слежения, одной из задач которых является обнаружение судов с контрабандой.