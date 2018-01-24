Названа лучшая стратегическая крылатая ракета

Директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов назвал лучшую в мире крылатую ракету. По мнению эксперта, таковой на сегодняшний день является российская X-101.

Как отметил Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер», ракета X-101 обладает оригинальной и сложной инерциальной системой наведения, которая позволяет производить расчеты местоположения цели. Кроме того, «умная ракета» сама умножает скорость на время, рассчитывает траекторию и способна обходиться без спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС, добавил эксперт.

«Она имеет непревзойденные характеристики по дальности, скорости, точности. Сегодня ни у кого нет оружия, равного этому. У Х-101 прекрасная селективность в выборе цели», – подчеркнул Обносов.

Х-101 – стратегическая крылатая ракета «воздух – земля» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности, способная нести ядерные боеголовки. Оружие выполнено на новой технологической основе и содержит только российские комплектующие.